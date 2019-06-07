A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun lideri Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fransız teknik adamın açıklamaları:

"Mbappe'yi tek bir pozisyona hapsetmek kesinlikle doğru değil. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın, alanı, zamanı kullanmayı bilen, etkili olan bir oyuncu."

"Türkiye ile ilgili şunu net söyleyebiliriz, buraya oynamaya gelen takımlar burada çok tutkulu, ateşli bir taraftar kitlesi ile karşılaşıyorlar. Hava sıcaklığını da düşünürsek, belli ki yarın burada çok ateşli bir atmosfer olacak."

"Mbappe'yi Bolivya maçında tedbir amaçlı oyundan çıkardık, takımla çalışmaları yaptı. Bugün de kısa bir antrenman yapacak, bir endişemiz yok."

"Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum. Beşiktaş ile üst üste 2 şampiyonluğu var, 2002'de Dünya üçüncülüğü var. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir gençleştirme yapıyor."

"Türkiye'nin izlediğim maçlarında gençlik gördüm ve bununla birlikte sahada önemli bir olgunluk da gördüm. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu rakibe ciddi tehdit oluşturabilen oyuncular ve oyun planında ciddi bir yer tutuyorlar."

"Yardımcım Guy Stephan 2006 yılında Tigana'nın yardımcısı olarak Türkiye'de görev yapmıştı ve Burak Yılmaz o dönemde genç oyuncu olarak onunla çalışmıştı. Onun tecrübelerinden faydalandık."