Teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'daki geleceği belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, EURO 2020'deki başarısızlığa rağmen deneyimli teknik adam ile yola devam etme kararı aldı. 52 yaşındaki teknik adamın 2022 Dünya Kupası'na kadar takımın başında yer alacağı öğrenildi.

Çeyrek final göremediler

Fransa şampiyonluk umuduyla başladığı EURO 2020'de çeyrek final bile görememişti. Horozlar, son 16 turunda karşılaştığı İsviçre'ye 120 dakikası 3-3 biten maçta seri penaltılar sonrası kupaya havlu atmıştı.