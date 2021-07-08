Didier Deschamps, Fransa'da kaldı
Fransa Futbol Federasyonu, EURO 2020'deki başarısızlığa rağmen deneyimli teknik adam ile yola devam etme kararı aldı. Fransızlar, şampiyonluk umuduyla başladığı EURO 2020'nin son 16 turunda sürpriz bir şekilde İsviçre'ye penaltılarla elenmişti.
Teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'daki geleceği belli oldu.
Fransa Futbol Federasyonu, EURO 2020'deki başarısızlığa rağmen deneyimli teknik adam ile yola devam etme kararı aldı. 52 yaşındaki teknik adamın 2022 Dünya Kupası'na kadar takımın başında yer alacağı öğrenildi.
Çeyrek final göremediler
Fransa şampiyonluk umuduyla başladığı EURO 2020'de çeyrek final bile görememişti. Horozlar, son 16 turunda karşılaştığı İsviçre'ye 120 dakikası 3-3 biten maçta seri penaltılar sonrası kupaya havlu atmıştı.