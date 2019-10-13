Didier Deschamps: Bu konulara girmenizi istemiyorum!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında evinde Türkiye’yi ağırlayacak olan Fransa Milli Takım’ında Teknik Direktör Didier Deschamps basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İlk maçta Türkler çok çok iyi oynadı!'

Maçın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayan deneyimli hoca, ''İlk maçta Türkler çok çok iyi oynadı. Yarın farklı bir performans sergilemeliyiz. Bence uzun yolculuklar nedeniyle Türk teknik direktör de aynı sıkıntıyı yaşıyordur. Dün öğleden sonra Fransa'ya gelebildik. Maçtan bir gün önce antrenmanımız var. Bu kısıtlı vakitte yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz. Giroud hazır durumda, Kante’nin durumunu idmanda göreceğiz. Türkiye de bizim gibi 18 puanlı. Etkili bir takım. Sadece 2 gol yediler onlar da duran toplar. Forvette Burak, Cenk, Hakan Çalhanoğlu ile etkili bir takım. Bugün 18 puanları varsa bunu fazlasıyla hak ettiklerinden. Karakterli bir takım.'' dedi.

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'Bu konulara girmenizi istemiyorum. Futbola odaklanmalıyız'

Deschamps, siyasi sorunlarla ilgili sorulan soruya, ''Maçın önemini biliyoruz. Bizimle aynı puanda olan bir rakiple karşılaşacağız. Hedefe odaklanmalıyız. Biz sahanın içindeyiz, siyasi problemler var olabilir ama bu durumun bizim maçımızla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Futbolun içinde kalmayı düşünüyoruz. Hiçbir maç rövanş değildir, kaybedilen puanları geri almak mümkün değil. Yarınki maç Türkiye'deki maçtan farklı olacak. Bu konulara girmenizi istemiyorum. Futbola odaklanmalıyız.'' cevabını verdi.

'Kaç Türk olduğuyla ilgilenmeyeceğiz'

Statta yer alacak olan Türk taraftarlarla ilgili gelen "Yarın 40 bin Türk’ün geleceği söyleniyor?" sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı, "Yarın kaç Türk taraftar olacağını bilmiyorum. Türkler kendi takımlarına çok bağlı ve tutkulu taraftarlar. Ama diyebiliriz ki iyi bir ambiyans olacak. Önemli olan da bu. Kaç Türk olduğuyla ilgilenmeyeceğiz ama biz yarın kendi evimizde oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

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