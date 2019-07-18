Galatasaray Fulham forması giyen yıldız futbolcu Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray'a gelmesinde eski futbolcu Didier Drogba'nın büyük rol oynadığı belirtiliyordu.
Efsane futbolcudan Michael Seri açıklaması geldi. Drogba bir Galatasaray taraftarının paylaşımını "Boom" yazarak paylaştı. Bomba anlamına gelen paylaşım kısa sürede Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Bir çok Sarı-Kırmızılı taraftar Drogba'nın Galatasaray'da idari anlamda görev alması gerektiğini vurguladı.