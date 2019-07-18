Didider Drogba'dan Michael Seri açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'nin Sarı-Kırmızılı takıma gelmesinde büyük payı olan Didier Drogba'dan paylaşım geldi.

18 Temmuz 2019, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
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Didider Drogba'dan Michael Seri açıklaması

Galatasaray Fulham forması giyen yıldız futbolcu Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray'a gelmesinde eski futbolcu Didier Drogba'nın büyük rol oynadığı belirtiliyordu.

Efsane futbolcudan Michael Seri açıklaması geldi. Drogba bir Galatasaray taraftarının paylaşımını "Boom" yazarak paylaştı. Bomba anlamına gelen paylaşım kısa sürede Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Bir çok Sarı-Kırmızılı taraftar Drogba'nın Galatasaray'da idari anlamda görev alması gerektiğini vurguladı.

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