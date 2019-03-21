Dicle Üniversitesi atletizmde Türkiye üçüncüsü oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası’nda 200’e yakın atlet yarıştı. Erkeklerde birinciliği Erciyes Üniversitesi’nden Ramazan Barbaros 21:57’lik dereceyle kazanırken, Dumlupınar’dan Fetene Alemu Regasa ikinci, Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nden Sezgin Ataç da üçüncü sırayı aldı. Kadınlar yarışında ise yine Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden Burcu Subatan, 5 bin 600 metrelik parkuru 18:57’lik derecesiyle birinci bitirdi. Muş Alparslan Üniversitesi’nden Derya Kunur ikinci, aynı okuldan Emine Akbingöl de üçüncü sırayı aldı.

"Öğrencilerimi yürekten kutluyorum"

Dicle Üniversitesi, karma takım sıralamasında ise hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu. Erkek takımının büyük bir başarı elde ettiği yarışmada milli atlet Sezgin Ataç, ferdi olarak bronz madalya kazandı. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, eski milli atlet, Türkiye rekortmeni ve milli takım antrenörü Abdulkadir Öz yönetiminde önemli bir başarıya imza atan atletizm takımı, kente döndü. Bandırma’da gerçekleşen yarışmayla ilgili bilgi veren Öz, öğrencilerinin çok iyi yarışma çıkardığını söyledi. Öz, 16 Mart 'ta gerçekleşen yarışmanın büyük çekişmeye sahne olduğunu belirterek, "Biz Bandırma’ya umutlu gittik. Dereceye gireceğimizi biliyorduk. Ama yarışmaların bu kadar zorlu ve çekişmeli geçeceğini düşünmemiştik. Gerçekten kıyasıya yarışmalar yaşandı. Türkiye’nin en iyi sporcularının yer aldığı yarışmada üçüncü olduk. Bu başarı bizim için önemli ama gelecek yılki hedefimiz Türkiye birinciliği olacaktır. Öğrencilerimi ortaya koydukları performans ve elde ettikleri başarıdan dolayı yürekten kutluyorum” dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Rektör Yardımcılarına destek verdikleri için teşekkür eden Öz, “Bize her türlü imkanı sunan başta Rektörümüze ve Rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle Bandırma’da Diyarbakır’ımızı ve Üniversitemizi temsil ettik. Elde ettiğimiz kupayı da onlara en yakın zamanda sunmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA