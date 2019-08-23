Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, dün kendisini bir yıllığına PSV Eindhoven'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atmıştı. 31 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'tan ise flaş bir açıklama geldi.

Yorumcu olarak çalıştığı Veronica TV'de yayınlanan Veronica Inside programında konuşan 71 yaşındaki kurt teknik adam, "Mitroglou, gerçek bir santrfor ve her yerden skor üretebilen bir futbolcu. PSV'nin onu bu kadar düşük bir bedel karşılığında kadrosuna katabilmesi, oyuncunun kendisini yeniden kanıtlama isteğinden ileri geliyor. Üstelik henüz 31 yaşındaki bir isimden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler