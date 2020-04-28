Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda’da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.

Kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor” dedi.



