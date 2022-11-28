Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat antrenörlük kariyerine devam ediyor. 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe 'yi çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, sarı - lacivertli takımın başında 55 maçta görev yapmıştı.





ADVOCAAT'IN FENERBAHÇE MACERASI

Advocaat ile 2016/2017 sezonunun ilk üç maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, ardından ligde oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Süper Lig 'de 64 puana üçüncü sırada kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Başakşehir FK'ya elenmişti.

Avrupa'da ise, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na katılan sarı - lacivertliler Monaco'ya elenerek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı. A Grubu'nda Zorya Luhansk, Feyenoord ve Manchester United ile mücadele eden Fenerbahçe, grubu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

Play-off turunda Grashoppers'ı eleyen Fenerbahçe, son 32 turunda Krasnodar'a elenmişti. Sezon sonunda ise Advocaat ile yollar ayrılmıştı.

YENİ TAKIMI RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla, Hollanda Milli Takımı, Sparta Rotterdam, Utrecht, Feyenoord, Irak Milli Takımı'da teknik direktör olarak görev yapan Advocaat son olarak Utrecht'te danışmanlık yaptı.





30 Haziran'da Utrecht'ten ayrılan Advocaat'ın yeni akımı, Dirk Kuyt ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran ADO Den Haag oldu. Hollanda ekibinin resmi sitesinde yer alan açıklamada;

"ADO Den Haag, Dick Advocaat'ı yeni baş antrenör olarak gururla sunar. Yeni teknik direktörün yanı sıra yadımcı antrenör olarak Said Bakkati de ekibe katılacak" ifadelerine yer verildi.

ADVOCAAT'TAN AÇIKLAMA

Deneyimli teknik adam da yeni göreviyle ilgili olarak; "ADO'ya dönmek benim için çok özel. Bu fırsatı kaçıramazdım. Hedeflerin ve mevcut durumun farkındayım, daha iyi sonuçlara ihtiyacımız var.

Kısa sürede bir çıkış yolu bulmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Hollanda 2. Ligi'nde yer alan ADO Den Haag, 16 maç sonunda topladığı 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Advocaat futbolculuk kariyerinde uzun süre ADO Den Haag forması da giymişti.

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