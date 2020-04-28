Battlefield serisiyle FPS dünyasındaki dengeleri baştan aşağı değiştiren, Star Wars Battlefront serisiyle de Star Wars evrenini oyunculara sunan DICE; 3 gün önce yaptığı üzücü açıklamanın ardından bugün üzücü bir açıklamayla daha karşımıza çıktı. Şirket, Star Wars Battlefront serisinin ikinci oyunu Battlefront II’nin blog sayfasında önemli bir açıklama yayınladı.

Bundan üç gün önce Battlefield V için yalnızca bir güncelleme daha yayınlayacaklarını açıklayan DICE, aynı haberi bu kez Star Wars Battlefront II için verdi. Yapılan açıklamaya göre Star Wars Battlefront II’ye gelecek ‘The Battle on Scarif’ güncellemesi, oyuna gelecek son güncelleme olacak.

DICE tarafından yapılan açıklamada stüdyonun Star Wars Battlefront II için çizdiği yol haritasının tamamlandığı paylaşıldı. Stüdyo, oyuna artık güncelleme gelmeyeceğini söylese de Battlefield V’te olduğu gibi Battlefront II’de de oyuncular oyuna girdiği sürece sunucuların kapanmayacağını belirtti.

Üç gün içinde gelen iki dev oyun hakkında üzücü haberleri bize getiren bu paylaşımların sebebi de son paylaşımda DICE tarafından açıklandı. Yapılan paylaşımda yer alan açıklamaya göre DICE, 2021 yılında Battlefield serisine katılacak yeni oyun üzerine odaklanmaya başladı.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte oyuncuların aklına "Bir sonraki Battlefield oyunu hangi dönemde geçecek?" sorusu takıldı. Bildiğiniz üzere Battlefield serisinin en sevilen oyunları Battlefield 3 ve Battlefield 4, günümüzde geçerken son iki oyun olan Battlefield 1 ve Battlefield V, sırasıyla 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyordu.



