Diana Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Diana İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Peki League of Legends şampiyonlarının / kararkterlerinin özellikleri neler? İşte karşımızda Diana. Diana'nın özelliklerini gözden geçirelim.
Tecrübeli ellerde adeta bir ölüm makinesine dönüşen Diana, League of Legends dünyasında oldukça sevilen bir şampiyondur. Oyunun içerisinde bulunduğu geleneklerin dışına çıkarak tasarlanan Diana şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri şu şekildedir.
Ay'ın Hiddeti Diana
Diana gücünü aydan alan, elindeki hilal şeklinde bıçağı ile gösterişli bir şampiyondur. Lunari'nin savaşçısı olarak, Targon Dağı ve civarında yasaklanmış bir inanç ile mücadele ediyor. Diana pırıl pırıl parlayan zırhıyla, soğuk kış gecelerinde ortaya çıkan eşsiz bir savaşçı. Adeta ayın gücünün vücut bulmuş hali gibi.
Targon'un bulutları delip geçen zirvesinin ötesinde suretiyle bütünleşen Diana, hiçbir zaman tam anlamıyla bir insan olamamıştır. Fakat bu dünyaya gelme sebebini ve amacını anlamak için büyük çaba gösteriyor.
Ay'ın Hiddeti Diana Oynanış Biçimi
Bir savaşçı aynı zamanda büyücü olan Diana şampiyonunun pasif skili olan Gümüşay Bıçağı, saldırı hızını %20 arttırmaktadır. Her üç saldırıdan biri yakındaki rakipleri biçerek onlara ilave büyü hasarı verir. Ayrıca bu skill Diana'nın gücünün kadarını mana olarak kazandırır.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Hilal Saldırısı, Diana ortaya çıkan ayın enerjisinden belirli bir alandaki rakiplerine büyü hasarı verir. Rakipler ay ışığından etkilenerek, şayet görünmez halde değillerse 3 saniye kadar ortaya çıkarlar.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Solgun Kamer, şampiyon kendi etrafında 5 saniyeliğine ortaya çıkan üç küre oluşturur. Bu küreler rakiplere temas ettiğinde patlar. Patlama sonrası ise büyü hasarı verir. Diğer yandan skill hasar emen geçici bir kalkan sağlar. Üçüncü kürenin patlaması halinde bu kalkan güçlenir.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Ay Düşüşü pasif halde iken Gümüşay Bıcağı skilinden kazandığı saldırı hızını %90 olacak şekilde yükseltir. Aktif halde ise, yakınında bulunan bütün rakipleri açığa çıkarıp, çekerek 2 saniyeliğine yavaşlatır.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ay Koşusu, ayın intikamcı yüzünün canlı bir sureti halinde rakibin üstüne atılır. Rakibe büyü hasarı verir. Ayın ışığından daha önce etkilenmiş olan rakipler daha fazla etkilenir. Diğer tüm rakiplerin üzerindeki Ay Işığı zayıflatması kalkar.
Ay'ın Hiddeti Diana Rün Dizilimi
Ayın ta kendisi olan Diana şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;
İsabet
Yenilmez
Pratik Zekâ
Efsane: Sıvışma
Son Darbe
Hâkimiyet
Ani Darbe
Mükemmel Avcı ve ayrıca;
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 6 Büyü Direnci
Ay'ın Hiddeti Diana S11 Yetenek Skilleri
Diana tam bir takım şampiyonudur. Yetenek skilleri tecrübeli bir oyuncunun sayesinde takımı zafere götürür. Diana şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;
Hilal Saldırısı: 1- 4- 5- 7- 9
Solgun Kamer: 3- 8- 10- 12- 13
Ay Düşüşü: 2- 14- 15- 17- 18
Ay Koşusu: 6- 11- 16
Ay'ın Hiddeti Diana S11 Counter Pickler
Diana her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da onun zayıf düştüğü birkaç şampiyon var. Diana şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;
Cho'Gath
Irelia
Mordekaiser
Syndra
Riven
Ay'ın Hiddeti Diana Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.
Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.
Hextech Füzekemer
Sihirbaz Pabuçları
Morellonomikon
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği
Lich Boğan
Ay'ın Hiddeti Diana Kostümleri
Diana şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Kara Valkyrie Kostümü
Ay Tanrıçası Kostümü
Zebani Kostümü
Kanlı Ay Kostümü
Denizlerin Belası Kostümü