Tecrübeli ellerde adeta bir ölüm makinesine dönüşen Diana, League of Legends dünyasında oldukça sevilen bir şampiyondur. Oyunun içerisinde bulunduğu geleneklerin dışına çıkarak tasarlanan Diana şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri şu şekildedir.

Ay'ın Hiddeti Diana

Diana gücünü aydan alan, elindeki hilal şeklinde bıçağı ile gösterişli bir şampiyondur. Lunari'nin savaşçısı olarak, Targon Dağı ve civarında yasaklanmış bir inanç ile mücadele ediyor. Diana pırıl pırıl parlayan zırhıyla, soğuk kış gecelerinde ortaya çıkan eşsiz bir savaşçı. Adeta ayın gücünün vücut bulmuş hali gibi.

Targon'un bulutları delip geçen zirvesinin ötesinde suretiyle bütünleşen Diana, hiçbir zaman tam anlamıyla bir insan olamamıştır. Fakat bu dünyaya gelme sebebini ve amacını anlamak için büyük çaba gösteriyor.

Ay'ın Hiddeti Diana Oynanış Biçimi

Bir savaşçı aynı zamanda büyücü olan Diana şampiyonunun pasif skili olan Gümüşay Bıçağı, saldırı hızını %20 arttırmaktadır. Her üç saldırıdan biri yakındaki rakipleri biçerek onlara ilave büyü hasarı verir. Ayrıca bu skill Diana'nın gücünün kadarını mana olarak kazandırır.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Hilal Saldırısı, Diana ortaya çıkan ayın enerjisinden belirli bir alandaki rakiplerine büyü hasarı verir. Rakipler ay ışığından etkilenerek, şayet görünmez halde değillerse 3 saniye kadar ortaya çıkarlar.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Solgun Kamer, şampiyon kendi etrafında 5 saniyeliğine ortaya çıkan üç küre oluşturur. Bu küreler rakiplere temas ettiğinde patlar. Patlama sonrası ise büyü hasarı verir. Diğer yandan skill hasar emen geçici bir kalkan sağlar. Üçüncü kürenin patlaması halinde bu kalkan güçlenir.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Ay Düşüşü pasif halde iken Gümüşay Bıcağı skilinden kazandığı saldırı hızını %90 olacak şekilde yükseltir. Aktif halde ise, yakınında bulunan bütün rakipleri açığa çıkarıp, çekerek 2 saniyeliğine yavaşlatır.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ay Koşusu, ayın intikamcı yüzünün canlı bir sureti halinde rakibin üstüne atılır. Rakibe büyü hasarı verir. Ayın ışığından daha önce etkilenmiş olan rakipler daha fazla etkilenir. Diğer tüm rakiplerin üzerindeki Ay Işığı zayıflatması kalkar.

Ay'ın Hiddeti Diana Rün Dizilimi

Ayın ta kendisi olan Diana şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

İsabet

Yenilmez

Pratik Zekâ

Efsane: Sıvışma

Son Darbe

Hâkimiyet

Ani Darbe

Mükemmel Avcı ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Ay'ın Hiddeti Diana S11 Yetenek Skilleri

Diana tam bir takım şampiyonudur. Yetenek skilleri tecrübeli bir oyuncunun sayesinde takımı zafere götürür. Diana şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Hilal Saldırısı: 1- 4- 5- 7- 9

Solgun Kamer: 3- 8- 10- 12- 13

Ay Düşüşü: 2- 14- 15- 17- 18

Ay Koşusu: 6- 11- 16

Ay'ın Hiddeti Diana S11 Counter Pickler

Diana her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da onun zayıf düştüğü birkaç şampiyon var. Diana şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Cho'Gath

Irelia

Mordekaiser

Syndra

Riven

Ay'ın Hiddeti Diana Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Hextech Füzekemer

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Rabadon'un Şapkası

Hiçlik Değneği

Lich Boğan

Ay'ın Hiddeti Diana Kostümleri

Diana şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Kara Valkyrie Kostümü

Ay Tanrıçası Kostümü

Zebani Kostümü

Kanlı Ay Kostümü

Denizlerin Belası Kostümü