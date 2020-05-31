Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi asla düşünülmeyen oyuncu için teklifler bekleniyor. Yönetim, Belhanda’da izlediği yolun aynısını Diagne için de uygulamayı planlıyor. Bu doğrultuda oyuncunun menaceri de dahil olmak üzere farklı ülkelere çalışan menacerlere de yetki verildiği ifade edildi. Çin futbol piyasasında oyuncuların bu süreçte uzak durmasından dolayı Diagne için de gözler Güney ülkelerine yönelecek. Sarı-Kırmızılılar’a Diagne’nin transferi adına şu ana kadar ulaşmış bir teklifin olmadığı ifade edildi.