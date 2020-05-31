Diagne'yi soran yok

Belçika’nın Club Brugge takımındaki kiralık macerası olaylı sona eren ve Galatasaray’la daha 3 yıllık sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, Aslan’ın en büyük dertlerinden biri.

31 Mayıs 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Diagne'yi soran yok

Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi asla düşünülmeyen oyuncu için teklifler bekleniyor. Yönetim, Belhanda’da izlediği yolun aynısını Diagne için de uygulamayı planlıyor. Bu doğrultuda oyuncunun menaceri de dahil olmak üzere farklı ülkelere çalışan menacerlere de yetki verildiği ifade edildi. Çin futbol piyasasında oyuncuların bu süreçte uzak durmasından dolayı Diagne için de gözler Güney ülkelerine yönelecek. Sarı-Kırmızılılar’a Diagne’nin transferi adına şu ana kadar ulaşmış bir teklifin olmadığı ifade edildi.

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