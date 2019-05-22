‘Diagne’yi seneye görün’

Mbaye Diagne sezonun ilk yarısında ligde Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Senegalli oyuncu bu referansla ara transferin son gününde Galatasaray’a gelmişti. Sarı-Kırmızılı formayla oynadığı ilk lig maçında penaltıdan Trabzon ağlarını havalandırıp 3-1’lik galibiyete katkıda bulunan Diagne, sonraki haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Fatih Terim rakip savunmayla boğuşup arkadaşlarına koridor açtığını ifade edip oyuncusuna sahip çıksa da ceza sahasındaki acemice hareketleri nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

Albayrak: Satmayacağız

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da Diagne’nin yüksek bir bedelle satılıp yerine başka bir ismin transfer edileceği iddia ediliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi’nin böyle bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, “Diagne’yi satmak gibi bir düşüncemiz yok. Seneye çok daha iyi olacaktır” dedi.