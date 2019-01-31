Süper Lig’in son gol kralı, Aslan’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, önceki akşam Akmerkez’de Mbaye Diagne ile bir araya geldi. Fransız futbolcu, Kasımpaşa’nın santrforunu Galatasaray’a transferi konusunda ikna etmeye çalıştı. Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gomis, “Küçük kardeşim Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Sana sezonun ikinci yarısında başarılar dilerim. Umarım, Galatasaray formasıyla rekorumu kırdığını görürüm. Rekorlar kırılmak içindir. Gol krallığı tacı seni bekliyor...” diye yazdı.

Trabzon maçında oynayabilir

Galatasaray, 27 yaşındaki santrforun bonservisi için Kasımpaşa’ya taksitler halinde 12 milyon Euro’luk ödeme yapacak. 1.93 boyundaki futbolcu, Türkiye’de geçirdiği iki yarım devrelik bölümde tam 32 gol atmayı başardı. 4 maçlık men cezası bulunan Diagne, Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesi halinde, 21. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.