Diagne fırtınası Süper Lig’i kasıp kavuruyor... Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş’ı da avlayan ve attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 20’ye çıkaran Senegalli yıldız, ilk yarılar baz alındığında bir rekora imza atmış oldu. Diagne’nin performansı, devlerin gözünden de kaçmadı.

Adı sır gibi saklanan bir Meksika kulübünün, Kasımpaşa’ya tam 22 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı ve bu teklifin kabul edildiği ortaya çıktı. Neredeyse şimdiden Süper Lig’de gol krallığını garantileyen Diagne’nin, devre arasında Türkiye’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin’den bedavaya geldi

Juventus gibi bir devin formasını genç yaşta giyen 1.93’lük santrfor, İtalya’da dikiş tutturamadı ve çeşitli kulüplere kiralandı. Son olarak Çin’in Teda kulübüne giden 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında bedavaya Kasımpaşa’ya geldi. İkinci yarıdaki 17 maçta 12 gol atan Diagne, bu sezonun ilk yarısında de tek maç kaçırmadı ve 17 haftada 20 gol kaydetti.

Orhan Yıldırım