Radyospor’a konuşan Hamdi Yasaman, “Galatasaray hazır değil. Hazır olması lazımdı. Transferler de gecikti. Paramız olmadığı için son dakikalarda transferler yapıyoruz. İstediğimiz oyuncuları çok fazla alamadık. Takımdan ayrılanlar da oldu. Yeni sezona hazır değildik, “Denizlispor maçında kötü oynadık ve kaybettik. Sezon başı olduğu için kabul edilir. Fakat; Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir takımın hazır olması gerekiyor. Bu bir zafiyettir. Galatasaray her zaman hazır olmalıdır. Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum” dedi.

“Diagne’yi bize çaktılar”

Diagne konusunda da konuşan Yasaman, “Golcümüz yok. Diagne alındı ama katkı vermedi. Kasımpaşa’nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon euronun üzerinde para verdik. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Maliyeti yüksek ama o parayı etmeyecek bir futbolcu. Diagne’yi bize çaktılar! Biz Kasımpaşa’nın sponsoru gibiyiz. Kasımpaşa mali yönden iyi bir durumda. Donk, Eren Derdiyok gibi oyuncular da oradan alınmıştı. Kasımpaşa’nın önemli bir sponsoruyuz. Diagne aldığı paraları başka yerde bulamaz. Galatasaray’dan gitmek istemiyor gördüğüm kadarıyla. Bu bence büyük bir problem” dedi.

“Hasan Şaş kabadayı gibi”

Hamdi Yasaman, Denizlispor’a 2-0 yenildikleri maç sonrasında taraftarlarla tartışan, istifa eden ve bir gün sonra kararından vazgeçen Hasan Şaş için sert ifadeler kullandı.”Hasan Şaş’ı tavır olarak beğenmiyorum. Galatasaray’ın ciddiyetine yakışmıyor. Hasan Şaş biraz kabadayı gibi. Maç sırasında da çok agresif. Bu Galatasaray’a zarar veriyor. Galatasaray böyle bir kulüp değil. İstifa etti, geri döndü. Tasvip etmiyorum. Galatasaray çocuk oyuncağı mı? Sen sözleşmeli, Galatasaray’a bağlı bir antrenörsün. Böyle olmamalı. Hasan Şaş daha ciddi olmalı” ifadelerini kullandı. (Ajansspor)