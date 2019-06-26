Galatasaray’ın Suudi takımlarına satmaya çalıştığı Mbaye Diagne’de ‘yolsuzluk’ şoku yaşanıyor.

Başta Al Nassr olmak üzere Al Shabab gibi takımların gündeminde olan Senegalli forvetin transferinde süreç durdu.

Bunun nedeni, Suudi Arabistan’ta futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk ve devletin bu duruma el koyması. Galatasaray’dan kazandığının neredeyse iki katına imza atmayı planların Senegalli futbolcunun planları da bozuldu.

STRATEJİ DEĞİŞTİ

Luyindama transferinden dolayı yeni sezona eksi 5 milyon euro bakiye ile başlayan Cim-Bom’da, teknik kadronun verdiği rapor doğrultusunda satılığa çıkarılan ve yaklaşık 15 milyon euro gelir beklenen Diagne, yaşanan bu olaylar nedeniyle şimdilik elde kaldı.

Planları ertelenen Galatasaraylı yetkililer, bu konuda şimdilik bir strateji değişikliğinin bulunmadığı söyledi.

Diagne’yi satıp transferde işini erkenden bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların yeni bir pazar arayışına gireceği konuşuldu.

Bu durum karşısında Senegalli forvetin, Suudi Arabistan kulüplerinden talep ettiği rakamları alıp almayacağı merak konusu. (Skorer)