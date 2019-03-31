Diagne'ye özel program

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

31 Mart 2019, Pazar 13:07
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Diagne'ye özel program

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan futbolcular taktik çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo ise, kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

DHA

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