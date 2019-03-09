Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig’in ikinci yarısında Galatasaray forması giymeye başlayan ve yeni takımında sadece bir kez gol sevinci yaşayan eski oyuncusu Diagne’nin bu dönemi aşabileceğini belirtti. Fatih Terim’in Diagne’ye her türlü desteği verdiğini bildiğini ifade eden Denizli, şunları kaydetti:

‘Her türlü yolu deneyecektir’

“Diagne bu durumu aşabilir. Bir kere Fatih Hoca, sıkıntı diyeceğimiz dönemden kurtarmak için her türlü yolu deneyecektir. Kendisiyle zaten zaman zaman görüşüyorum. Diagne’ye her türlü desteği verdiğini biliyorum. Teknik adamlar böyle büyük umutlarla aldığı futbolcuların böyle zaman zaman sıkıntı dönem yaşadığını çok iyi bilirler. Çok yaşamışlardır. Bu mesleğin içinde olan herkes yaşamıştır bunu...”

‘Çok önemli özellikleri var’

“Fatih Terim gibi tecrübeli bir hocanın elinde, eğer böyle sıkıntılı bir dönemi yaşıyorsa, gol atamadığı dönem diyebiliriz de, sıkıntı olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu dönemi çok rahat aşar. Diagne golcü bir futbolcu. Diğer golcülerden farklı yapılara sahiptir ama çok önemli özellikleri olan bir golcü. Bunu aştığı zaman Galatasaray’ın o anlamdaki işleyişi çok daha farklı olacaktır.”