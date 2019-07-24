Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olması beklenen Mbaye Diagne için Ada'dan flaş bir iddia geldi... İngiliz basınına göre Southampton ve Brighton takımları, Senegalli yıldızın transferini gündemlerine aldı.

BRIGHTON İSTEKLİ

Haberde, konuşulan rakamın 12 milyon Euro olduğu da vurgulandı. Gazeteler, Brighton'ın Southampton'a göre bu transfer için çok daha istekli olduğu belirtildi.

ADA BASINI BÖYLE DUYURDU

Diagne'nin Southampton ve Brighton'ın gündemine girdiği İngiliz basınında işte böyle yer aldı.