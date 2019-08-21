Şu an FFP'ye takılan ve minimum 2.9 milyon Euro'luk satış yapması gereken sarı-kırmızılı yönetim, sorunlu forveti Diagne'ye bir türlü kulüp bulamıyor. Suudi Arabistan pazarında beklenen hareket gerçekleşmezken, Diagne ırkçılık yüzünden Rusya'yı istemiyor. Satışın gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Linnes gündeme alındı. Sağ bekte Mariano ve Şener gibi alternatiflere sahip sarı-kırmızılılar, son çare olarak Linnes'i satıp FFP engelini aşmayı planlıyor.

(Sabah)