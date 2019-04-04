İlk devreyi santrforsuz kapattıktan sonra, ara transfer döneminde gözünü karartan ve 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyereek Diagne’yi Kasımpaşa’dan alan Galatasaray’ın beklentileri boşa çıktı. Senegalli oyuncu şu ana kadarki peransı ile hayalleri yıktı.

SAÇ BAŞ YOLDURUYOR

Cim-Bomlu taraftararın da sabrını taşıran ve artık ıslıkla tepki gösterdiği Mbaye Diagne, yarım sezon için 1 milyon 150 bin euro garanti para alıyor. Diagne geride kalan dönemde sadece 3 kez rakip kalecileri avlayabildi. Son kupa maçında ise yine saç baş yoldurdu.

9.5 MİLYON € DAHA ALACAK

Bonservisi ile birlikte kulübe bu sezonki maliyeti 11 milyon 150 bin euroyu bulan Senegalli futbolcunan attığı her bir golün bedeli ise 3 milyon 716 bin euro (Yaklaşık 24 milyon lira) oldu. 4 yıl daha sözleşmesi olan Diagne, 9.5 milyon euro daha kazanacak. (Star)