Diagne'nin tek golü 24 milyon TL

Galatasaray’ın 10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edip bu sezon 1 milyon 150 bin euro ödediği Senegalli oyuncu şu ana kadar 3 kez fileleri havalandırdı. Diagne’nin 1 golü Aslan’a 3 milyon 716 bin euroya patladı.

04 Nisan 2019, Perşembe 09:41
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Diagne'nin tek golü 24 milyon TL

İlk devreyi santrforsuz kapattıktan sonra, ara transfer döneminde gözünü karartan ve 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyereek Diagne’yi Kasımpaşa’dan alan Galatasaray’ın beklentileri boşa çıktı. Senegalli oyuncu şu ana kadarki peransı ile hayalleri yıktı.

SAÇ BAŞ YOLDURUYOR

Cim-Bomlu taraftararın da sabrını taşıran ve artık ıslıkla tepki gösterdiği Mbaye Diagne, yarım sezon için 1 milyon 150 bin euro garanti para alıyor. Diagne geride kalan dönemde sadece 3 kez rakip kalecileri avlayabildi. Son kupa maçında ise yine saç baş yoldurdu.

9.5 MİLYON € DAHA ALACAK

Bonservisi ile birlikte kulübe bu sezonki maliyeti 11 milyon 150 bin euroyu bulan Senegalli futbolcunan attığı her bir golün bedeli ise 3 milyon 716 bin euro (Yaklaşık 24 milyon lira) oldu. 4 yıl daha sözleşmesi olan Diagne, 9.5 milyon euro daha kazanacak. (Star)

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