Diagne’nin oynama arzusu

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyen ve hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurum deplasmanında oynaması zor görünen Mbaye Diagne için seferberlik ilan edildi. Benfica maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Senegalli forvetin, normal olarak sahalara dönmesinin 2-3 haftayı bulabileceği Galatasaray Sağlık Kurulu tarafından belirtilmişti. Buna rağmen sarı-kırmızılılar büyük umut taşıyor.

27 yaşındaki futbolcunun Erzurum deplasmanında takımı yalnız bırakmak istemediği ve bu nedenle hafta sonuna yetişmesi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin ise futbolcularının bu özverisinden çok memnun olduğu bildirildi. Teknik kadro, Mitroglou’nun moral bulması ile rahatlarken, Diagne’nin de bir an önce hazır olmasını istiyor. Özellikle deplasman maçlarında Senegalli forvete takımın ihtiyacının olacağı belirtilirken, Terim’in de eli rahatlayacak.

(Milliyet)