Diagne’nin mazereti var

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Mbaye Diagne’nin Afrika Kupası öncesi kısa bir tatil yapmak için erkenden gittiği ifade edildi.

Sivas’ta oynamayacağını öğrenince teknik direktör Fatih Terim’den özel izin isteyen Diagne’nin, “Son maçta oynamayacaksam sizden özel izin istiyorum. Tatil fırsatı bulamayacağım. Ayrıca uçak bileti de sorun... Bu nedenle bana izin vermenizi istiyorum” dediği öğrenildi. Futbolcusundan gelen talep üzerine Terim’in izin verdiği belirtildi.

Antrenör Taffarel’in de yine uçak bileti bulamadığı için erken gittiği öğrenildi. Sinan Gümüş ise taraftardan gelebilecek tepki nedeniyle katılmamıştı.

(Milliyet)