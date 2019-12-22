Mbaye Diagne'den son dakika sürpriz paylaşım geldi.
Galatasaray'a devre arasında döneceği söylentileri yüksek sesle konuşulan Diagne Sarı-Kırmızılı formayla fotoğraflarını paylaştı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Senegalli golcü sezon başında Club Brugge'a kiralanmasına rağmen kadro dışı kalmıştı.
Diagne bu sezon Belçika ekibiyle 9 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
Diagne'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce Galatasaray taraftarı tarafından beğeni aldı.
Golcü futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'a dönecek iddialarını ise güçlendirdi.