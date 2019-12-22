Diagne'den son dakika Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı golcüsü Mbaye Diagne'den sürpriz Galatasaray paylaşımı geldi.

22 Aralık 2019, Pazar 16:24 Son Güncelleme:
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Diagne'den son dakika Galatasaray paylaşımı

Mbaye Diagne'den son dakika sürpriz paylaşım geldi.

Galatasaray'a devre arasında döneceği söylentileri yüksek sesle konuşulan Diagne Sarı-Kırmızılı formayla fotoğraflarını paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Senegalli golcü sezon başında Club Brugge'a kiralanmasına rağmen kadro dışı kalmıştı.

Diagne bu sezon Belçika ekibiyle 9 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Diagne'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce Galatasaray taraftarı tarafından beğeni aldı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'a dönecek iddialarını ise güçlendirdi.

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