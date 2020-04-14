Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı kalan Senegalli golcü, devre arasında birçok opsiyonu olduğunu belirterek, “Çin, Brezilya, Kore veya ABD’ye gidebilirdim. Galatasaray’a da dönebilirdim. Ancak Galatasaray’ın tam olarak ne istediğini bilmiyordum. Brugge’den ayrılmak istediğim için Çin bana uygun geldi. Transfer herkes için tamamdı. Onlar bonservisimi de alacaktı. Çin’de lig takvimi farklı olduğu için en iyisi zaten satılmamdı. Ama bu koronavirüs çıktıktan sonra olmadı” dedi. Şampiyonluk kutlamasına katılmayıp Türkiye’den ayrılmasıyla ilgili de konuşan Diagne, “Evrakları yetiştirmem için acil bir şekilde İtalya’ya gitmem gerekiyordu. Yoksa Senegal’e dönemezdim” ifadesini kullandı.