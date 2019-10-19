Mbaye Diagne geçen sezon devre arasında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a gelmiş ve attığı 30 golle gol kralı olmuş, Sarı-Kırmızılılar’ın şampiyonluğunda da önemli katkı sağlamıştı. Ancak Senegalli oyuncu Falcao’nun transferiyle gözden çıkarılmış ve Belçika’nın Club Brugge takımına kiralanmıştı. Diagne, Cim Bom’dan ayrılmasına neden olan Falcao ile ilgili iddialı bir açıklama yaptı.

Belçika basınından Het Nieuwsblad’a konuşan Diagne, “Galatasaray, Falcao’yu transfer ettiği zaman karıma, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz’ demiştim. Zaten top alamıyor. Galatasaray’da herkes kendisi için oynuyor” dedi.

‘En iyi olduklarını düşünüyorlar’

Deneyimli oyuncu Galatasaray taraftarı için de şu ifadeleri kullandı: Dünyanın en iyi taraftarı olduklarını düşünüyorlar ve her maçta galibiyet istiyorlar.”