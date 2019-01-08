Diagne'den esprili transfer cevabı: Barcelona'ya gideceğim

Süper Lig'de gösterdiği performans ile dünya devlerinin bile radarına giren Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2019, Salı 14:56
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Diagne'den esprili transfer cevabı: Barcelona'ya gideceğim

Kasımpaşa'nın 2 sezon önce Tianjin Teda'dan transfer ettiği ve Süper Lig'in ilk yarısında attığı 20 gol ile Süper Lig devlerinin yanı sıra dünya takımlarının da gözdesi olan Diagne geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 

Birçok takım ile transferde adı geçen Senegalli golcü geleceği hakkında, 'Şuan sadece kendi takımıma konsantreyim, transfer ve ya başka takım ile ilgili bir şey düşünmüyorum.' dedi. 

Yıldız golcü 'Hangi takıma gideceksin?' sorumuza ise esprili bir şekilde 'Barcelona'ya gideceğim' yanıtını verdi. (Skorer)

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