Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne'den kötü haber geldi. Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan oyuncu maçta topa kafa vurmak isterken yere ters düşmüş ve sahadan sedye ile çıkartılmıştı. Dakar'daki hastanede kontrolleri yapılan 27 yaşındaki futbolcunun sonuçları belli oldu. Senegal Futbol Federasyonu konuyla ilgili olarak "Kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Önceki gün, "Ülkem için ölürüm, Elhamdülillah iyiyim" mesajı yayınlayan golcü futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ise belirsiz.

(Sabah)