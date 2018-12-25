Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Hasan Hilmi Öksüz'ün açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Uzun yılların birikimi sonucunda gelinen nokta mutluluk verici. Sayın Turgay Ciner gerekli yatırımları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Uzun uğraşlar sonucunda bu noktaya geldik, keyfini de yaşamaya çalışıyoruz.

Hedef şampiyonluk mu?

Bu futbol çok farklı bir olay. Bu sezon inanılmaz bir sezon. Kasımpaşa kulüp olarak güzel bir kadroya sahip. Sayısal bazda eksiklerimiz var ama mevcut kadro çok iyi bir kadro. İyi sonuç alıyoruz. Geldiğimiz nokta çok önemli bir yer. Mustafa hocanın da dediği gibi, 'Neden olmasın?' Biz olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah bu düşünce de gerçekleşir.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında galibiyet tahminim vardı. Kasımpaşa'nın iyi performans gösterdiği maçtı. Defansta bir eksikliğimiz var. Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takımız. Bunların hepsi olacak. Türkiye'de inanılmaz 3 takım var. Bu 3 takımdan birini yenersek heyecanımız artıyor. Yapılacak takviyelerle daha iyi bir yere gelmek istiyoruz.

Diagne ve Altın Ayakkabı

Marka değeri büyük olan takımlar 20 gol atmışken Diagne sadece 20 gol atmış. Biraz daha dikkatli davransaydı hem puan hem de kendisi açısından daha iyi yerde olacaktık. İnşallah Altın Ayakkabı kazanacaktır.

Biz futbolcuların rahat etmesini istiyoruz. Trezeguet özür diledi ve Turgay Bey onu affetti. Çok önemliydi bu. İnşallah bu kadroya takviye yapacağız. Gol atmak konusunda sıkıntımız yok ama daha az gol yemek için takviye yapacağız. İkinci yarıda daha iyi futbol oynayan Kasımpaşa olacak.

Kasımpaşa transfer yapacak mı?

3-4 futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Savunma ve orta saha istiyoruz. Mevcut oyuncuların yedekleri yok. Ekonomik anlamda destek veren Turgay Ciner bu fırsatı sonuna kadar götürmek istiyor. En azından Avrupa'ya gitmek istiyoruz.

Bildiğim kadarıyla Diagne ve Trezeguet'nin gitme durumu yok. Sözleşme fesih bedelleri ile alakalı hiçbir kulüp Turgay Ciner'in aklını çelemez. Turgay Ciner'in bu oyuncularla alakalı masaya oturacağını düşünmüyorum. İddialar var ama bize gelen teklif yok.

Fenerbahçe, Trezeguet'yi transfer etmek istedi mi?

Fenerbahçe'nin Trezeguet ile ilgili bir çalışması olmadığını söyleyebilirim. Kulüplerin FFP ile sıkıntılarını herkes biliyor. 10 milyon ya da 20 milyon Euro bonservis ödeyecek durumda değiller.

Diagne ve Trezeguet'nin bonservis bedelleri ne kadar?

Diagne'nin piyasaya bedeli 20 milyon Euro'nun altında olmayacak. Turgay Ciner para konusunda farklı biridir. 30 milyon Euro da, 50 milyon Euro da verseniz size yok diyebilir. Kasımpaşa'nın altyapı tesisleri için 50 milyon Euro para harcamış biri. Takımın iyi giden bir kadrosu var. Ben Turgay Ciner'in Trezeguet ve Diagne'nin transferine razı olacağını sanmıyorum.

Trezeguet'nin 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi kaldırıldı. 3 yıl daha sürecek kontrat var. Piyasa değeri 10 milyon Euro diyebilirim.