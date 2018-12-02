Diagne ve Skrtel düellosu!

Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligin 14. haftasında son derece kritik bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin olduğu haftada kapanışı yapacak iki takımın Kadıköy'deki karşılaşması zorlu bir sınava sahne olacak.

Sarı-lacivertliler deyim yerindeyse küme düşme hattından bir an önce kurtulup yükselmeye çalışacak, Kasımpaşa da ilk 2'deki yerini korumak adına çaba harcayacak.

Bu zorlu maç öncesinde de iki takımda iki kilit isim öne çıkıyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de savunmada tek başına ayakta kalan Martin Skrtel ile ligde 13 maçta 14 gol atan Mbaye Diagne, bu maçın da kozları olacak.

Fenerbahçe'de neredeyse tüm takım verimsiz kalırken tek başına istikrarını koruyan Skrtel, defansta etkisini koruyor. Yüzde 90'a ulaşan pas isabeti, yüzde 65'lik ikili mücadele kazanma başarısı, maç başına 3.1'lik hava topu kazanma mücadelesi ve maç başına 1.0'lık top kazanma oranıyla Slovak stoper, Fenerbahçe'nin

en önemli kozu olacak. Kasımpaşa'da da Fenerbahçe'ye karşı Mbaye Diagne tehlikesi dikkat çekiyor. Şu anda Avrupa liglerinde bile en çok gol atan futbolcu konumundaki Senegalli, 83.5 dakikada bir gol buluyor. Bu sezon bulduğu 21 isabetli şutun 14'ü gol olan Diagne, maç başına 3.2'lik şut ortalamasına sahip. Hava toplarında da 3.0'lık kazanma oranına sahip 27 yaşındaki golcü, sarı-lacivertlilerin deneyimli stoperi Skrtel'e karşı önemli bir sınav verecek.

(Milliyet)