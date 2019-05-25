Diagne ve Sinan Gümüş... Şok protesto!
Galatasaray'da Sinan Gümüş, Mbaye Diagne ve Claudio Taffarel'in, mazeretleri nedeniyle kutlamada yer almadığı açıklandı. Mazeretleri nedeniyle kutlamaya katılamayan Sinan Gümüş ve Diagne'nin ismi okunduğunda taraftarlar protesto etti.
Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi. Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.
Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.
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