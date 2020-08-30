Diagne ve Luyindama yüzleri güldürdü

Her ne kadar transferlerin gecikmesi can sıksa da, takımdaki bazı oyuncuların performansı, şimdiden teknik heyete rahat nefes aldırıyor. Bunların başında da kuşkusuz Mbaye Diagne geliyor. Geçen sezon başında gönderilmesi için büyük çaba harcanan Senegalli forvet, şu sıralarda takımın en formda ismi konumunda. İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında golünü de atan Diagne, formayı kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor. Bir diğer yüz güldüren isim Luyindama. Geçen sezonu sakatlık sebebiyle kapatan Kongolu savunmacı, idmanlardaki grafiğini hazırlık maçına da yansıttı. Luyindama, bu sezon Marcao ile birlikte Galatasaray savunma hattının en kritik parçalarından biri olacak.







