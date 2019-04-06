Diagne ve Belhanda arasında penaltı tartışması!

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ederken, karşılaşmanın son dakikalarında Belhanda ve Diagne arasında penaltı tartışması yaşandı.

06 Nisan 2019, Cumartesi 21:03
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Diagne ve Belhanda arasında penaltı tartışması!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederken, karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray penaltı kazandı.

Topun başına ilk olarak Belhanda giderken, sonrasında takımın penaltıcısı Mbaye Diagne, takım arkadaşının yanına gelerek topu istedi. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken, son olarak Diagne penaltıyı kullanarak gole çevirdi.

Belhanda, takım arkadaşı Diagne penaltıyı kullanırken pozisyonu izlemedi ve uzunca bir süre söylendi.

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