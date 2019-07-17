Diagne transferinde son durum! Suudi gazeteci açıkladı

Suudi Arabistanlı spor gazetecisi Abdulaziz Al Rabah, Radyospor'a bağlanarak Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Kazanı programında konuşan Al Rabah, Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan'a transfer olacağına ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Al Rabah, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kulüpler ilgilendi, doğru ama resmi bir teklif yoktu. İlgilenen kulüplerin başında Al-Shabab geliyordu ancak resmi bir teklifte bulunmadılar. 15 milyon Euro teklif etmediler. Ben şu an itibarıyla Suudi Arabistan'a transferinin zor olduğunu düşünüyorum."

"Burada büyük paralar ödeyebilecek kulüpler iyi oyunculara sahipler. Dolayısıyla Diagne'nin oynadığı pozisyonlar kapalı ve çok iyi oyunculara sahipler."

"Shabab'ın aracılar ile Diagne'nin durumunu sorduğunu ve şu an için transferden vazgeçtiklerini düşünüyorum. Çin'den belki teklifler olabilir. Burada duyduğum konuşmalardan bir tanesi buydu. Suudi Arabistan'a transfer mümkün gözükmüyor. Belki Çin'e gidebilir."