Diagne tansfer olabilir!

Galatasaray’ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge kiraladığı ancak orada da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için çözüm aranıyor.

Hem Galatasaray hem de Club Brugge’de oynayan, üçüncü bir takımda oynaması mümkün olmayan futbolcunun önünde tek formül bulunuyor. Diagne, yeni sezonun henüz başlamadığı bir lige transfer olabilir. Güney Amerika’da, Uzak Asya’da ve ABD’de yeni sezon Mart ayında başlayacak. Süper Ligi geçtiğimiz sezon gol kralı olarak tamamlayan Senegalli forvet aksi takdirde sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. (Skorer)