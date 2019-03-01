Diagne seferberliği

Senegalli yıldızın Erzurum deplasmanına yetişebilmesi için tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Mitroglou’nun tek başına yetersiz kalacağını düşünen Terim, Diagne’yi mutlaka sahada görmek istiyor.

01 Mart 2019, Cuma 06:05
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Diagne seferberliği

Pazar günü deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, Senegalli golcünün kritik mücadeleye yetiştirilmesi için kulüp doktorları yoğun mesai harcıyor. Sakatlığı nedeniyle Akhisar sınavını kaçıran Diagne için, teknik patron Fatih Terim, kupadaki Hatay deplasmanının ardından, “Belki yetişebilir” demişti.

Tecrübeli hocanın, bu kritik karşılaşmada Mitroglou’nun yetersiz kalabileceğini düşündüğü, Diagne’yi de mutlaka sahada görmek istediği öğrenildi. Galatasaray formasıyla beklenen patlamayı bir türlü yapamayan tecrübeli futbolcu, sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi.

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