Diagne sandılar, Keita çıktı!

Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sosyal medyada bir paylaşılan fotoğrafta, sarı kırmızılıların Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin Türk Telekom Stadı'na geldiği iddia edildi.

Ancak fotoğrafta bulunan kişinin Diagne değil, İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Kilyosspor'un futbolcusu Balo Keita olduğu ortaya çıktı.

Kilyosspor sosyal medya hesabından bu karışıklığı duyururken, G.Saraylı yöneticiler de Diagne'nin stada gelmediği bilgisini teyit etti. (Hürriyet)

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