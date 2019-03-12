Diagne önce yıkıldı, sonra çıldırdı

Cim Bom’un eleştirilen forveti Mbaye Diagne için dünkü maç pek iyi başlamadı.

12 Mart 2019, Salı 06:09
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Diagne önce yıkıldı, sonra çıldırdı

Senegalli, ilk yarıda bir pozisyonda kötü vuruş yaptı. Ardından istediği topları alamayan Diagne, karşılaşmanın son bölümlerinde adeta küstü ve takım atağa kalkarken geride bekledi.

Senegalli, 87. dakikada golünü attı ve secdeye yatıp şükretti. Ancak VAR’dan gelen ‘ofsayt’ uyarısıyla gol iptal oldu, 27 yaşındaki oyuncu adeta yıkıldı. Bu andan itibaren tribünler ‘Diagne’ sesleriyle inledi. Senegalli forvet, dakikalar 90+3’ü gösterirken Belhanda’nın vuruşunda Boffin’den dönen topu kafayla ağlara gönderdi. Sevinçten çıldıran Diagne, mutluluğunu tribünlerle paylaştı.

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