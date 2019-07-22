Diagne ödeme planına kaldı

Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr ile 14 milyon Euro karşılığında el sıkışılmıştı.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 06:44
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Diagne ödeme planına kaldı

Gelecek sezon planlamasında yer almayan Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr ile 14 milyon Euro karşılığında el sıkışılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu da Diagne ile her konuda anlaştı. Transferin bitmesindeki tek engel ise Sarı- Kırmızılılar’ın bonservis bedelini peşin istemesi. Al Nassr ise ödemeyi taksit ile yapmayı hedefliyor. İki ekip bu konuda anlaşır anlaşmaz imzalar atılacak.

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