Galatasaray yönetimi, transferde artıya geçmek için Martin Linnes'i bile gözden çıkardı. Transferde artıya geçilmezse Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak olan sarı-kırmızılar çözüm arıyor.

Yönetim eğer Diagne'yi elden çıkaramazsa rota bu kez Linnes'e çevrilecek. Özellikle Rus kulüplerinden teklifler alan Norveçli sol bekin satılması için hemen çalışmalara başlanacak.

Kaynak: Takvim