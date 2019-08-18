Diagne, Martin Linnes'i yakacak!
Transferde artıya geçmek zorunda olan Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satamazsa başka futbolcuları elden çıkarmaya yönelecek. Adaylardan birisinin de sarı-kırmızılıların Norveçli sağ beki Martin Linnes olduğu ifade edildi.
Galatasaray yönetimi, transferde artıya geçmek için Martin Linnes'i bile gözden çıkardı. Transferde artıya geçilmezse Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak olan sarı-kırmızılar çözüm arıyor.
Yönetim eğer Diagne'yi elden çıkaramazsa rota bu kez Linnes'e çevrilecek. Özellikle Rus kulüplerinden teklifler alan Norveçli sol bekin satılması için hemen çalışmalara başlanacak.
Kaynak: Takvim