Diagne kayboldu!

Senegalli futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, mücadeleyi kaleye isabetli şut atamadan tamamladı. Diagne; dripling, gollük pas gibi değerlerde de sınıfta kaldı.

FERNANDO RÖVANŞTA CEZALI

Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-1 yenen takımında tek değişikliğe gitti. Ligde cezası nedeniyle oynayamayan Fernando, Benfica karşısında formasını Donk'tan geri aldı. Ancak Fernando gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, Portekiz'deki maçta takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan iyileşen Mariano maç kadrosuna girdi ancak Benfica'ya savunmada açık vermek istemeyen Terim, Cervi'nin karşısında sağ bekte Linnes'i tercih etti.

(Sabah)