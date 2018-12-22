Diagne: Kariyer planı şu an konuşulacak bir şey değil

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın en önemli maçlarından birinde Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mustafa Denizli'nin öğrencileri mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş ve Kasımpaşa bu yarıştan kopmamak için çıktıkları maçta futbolseverler bol gol seyretti. Kasımpaşa aldığı 3 puan ile ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Kasımpaşa'nın başarısında attığı gollerle büyük payı olan Diagne, maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Diagne'nin maç sonu açıklamaları:

"Hem kendi adıma hem de takım adına çok mutluyum. Bu şekilde devam ederek daha da başarılı olmak istiyorum. Kariyer planı şu an konuşulacak bir şey değil. Daha da ileriye gitmek istiyorum ama şu an bunu konuşmayacağım."

"Mustafa Denizli'nin Avrupa'ya gitme isteğini olumlu karşılıyorum. Tabi ki Avrupa Ligi'ne gitmek isteriz."