Diagne İtalya yolcusu

Lecce ve Hellas Verona, Galatasaray’ın Senegalli santrforunu kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor. Mbaye Diagne’nin bu iki kulüpten birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncunun kiralık kontratında satın alma opsiyonu da yer alacak.

Son olarak Kayserispor deplasmanında ilk 11’de forma giyen, ancak hiçbir varlık gösteremeyince devre arasında kenara alınan Diagne, Sarı-Kırmızılı kulüpte tamamen gözden çıkarıldı.

Son maçta taraftarların kendisini bağrına basmasına rağmen beklentilerin altında kalan Diagne, geçen sezon bulduğu 30 golle bir rekora imza atmıştı. Diagne’nin eşyalarını topladığı ve ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.