Diagne ile iddaya girdiler! ‘Gomis kadar atamazsın’

20 golle krallıkta açık ara önde bulunan Kasımpaşalı Diagne ile iddialaşan Gomis’in menajeri, “29’a ulaşamazsın” iddiasında bulundu. Golcü futbolcu ise “29 golden fazla atacağımı bilmesi gerekiyor” dedi.

Sezonun ilk yarısında kaydettiği 20 golle, en yakın rakibi Trabzonsporlu Rodallega’dan 11 gol daha fazla atan ve adından söz ettiren Senegalli futbolcu, Gomis’i geçeceğini dile getirdi.

Beşiktaş’tayken Demba Ba’nın attığı gol sayısını (18) geçerek Türkiye Süper Ligi’nde en çok gol atan Senegalli futbolcu rekorunu kıran Diagne, şimdi de 29 gol ile tescilli ligde en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırmayı hedeflediğini belirtti.

Diagne, Gomis’in menajeriyle yaptığı diyaloğu ise şöyle anlattı:

“Bafetimbi Gomis’in gol sayısını geçmem konusunda bir endişem bulunmuyor. Onun rekorunu kıracağımı biliyorum. Yeter ki sakatlık gibi şanssızlıklar yaşamayayım ve oynamaya devam edebileyim. Çarşamba akşamı kendisinin menajeriyle bir araya geldik. Bana onun rekorunu kıramayacağımı söyledi, epey güldük. Ne var ki 29 golden fazlasını atacağımı bilmesi gerekiyor.”

Yabancı golcü rekorunu elinde bulunduran Gomis, eski Fenerbahçeli Alex de Souza’nın 28 golünü bir farkla geçerek rekor kırmıştı. (Milliyet)