Diagne için ne dediler?

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında tüm gözler yeni transfer Mbaye Diagne'deydi. İlk kez Galatasaray forması giyen başarılı forvet için yorumcular ne dedi? İşte o yorumlar...

'Faydalı ama çok iyi değil'

“Diagne Galatasaray’da gol atacaktır. Faydalı ama çok iyi santrfor değil. Mustafa Denizli ve Fatih Terim’le Diagne hakkında konuşmak isterim. Enteresan bir CV’si var. Juventus yatırım yapmış. Asya takımları almış, iş yapmamış orada. Kasımpaşa performansı çok etkileyici. Çok sarı görmüş ama.”

Rıdvan Dilmen (NTV)

'5 dakika bile yetti'

“Koskoca ilk yarıyı forvetsiz oynadıktan sonra Diagne’nin bireysel performansının yanında, takım oyununa ve çevresindeki oyunculara etkisinin ne olacağını göreceğimiz test maçıydı. Bazen bir oyuncunun ne olup olmadığını anlamak için 1 dakika bile yeter. Diagne için de ilk 5 dakika içinde yaptığı iki iş, faydalı olacağı izlenimini verdi. Maçın genelini konuşursak etkili değildi. Gereksiz gördüğü kart oyununu etkiledi.”

Hakan Ünsal (Hürriyet)

'Adam golcü, yine atacak'

“Diagne ilk maçında penaltıda göründü, sonrasında ortaya pek çıkmadı. Ama adam golcü... Atmaya devam eder... Maçın hakemi Ümit Öztürk’ün kararları sanırım çok konuşulacak. İlk yarının sonlarında Diagne ikinci sarıdan giderdi.”

Şansal Büyüka (Milliyet)



