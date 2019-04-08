Diagne gözünü Fenerbahçe’ye çevirdi

Süper Lig’in gol kralı olarak devre arasında Kasımpaşa’dan, Galatasaray’a gelen Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte tüm sıkıntılarını geride bıraktı. Sarı-Kırmızılılar’da beklenen performansı gösteremediği için eleştirilen Diagne, Malatya karşısında penaltıdan 2 gol attı ve ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Teknik direktör Fatih Terim’in de her zaman destek verdiği Senegalli forvetin, Kadıköy’deki maçı şimdiden dört gözle beklemeye başladığı ve burada atacağı gollerle camiayı coşturmayı hayal ettiği öğrenildi. Eleştirileri bir kenara bırakan, tribünlerle arasında barışı sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon ligde 25 golü bulunuyor. Ligde üst üste 3 maçta da gollerini sıralayan tecrübeli oyuncunun, Aslan’daki 5 golünün 4’ü penaltıdan geldi.

Kadıköy’e son gittiğinde...

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla mücadele eden Diagne, Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta harika bir performans ortaya koymuştu. Senegalli futbolcu, 2-2 biten karşılaşmada Sarı-Lacivertliler’de Harun’un koruduğu kaleye 2 gol birden göndermişti.

Penaltıların da kralı oldu

Yıldız futbolcu, bu sezon attığı 25 golün 10’unu penaltıdan ağlara yolladı. Bu doğrultuda Diagne, son 10 sezonda penaltıdan ligde en çok gol atan oyuncu olarak zirvede yer aldı. Onu ise 2010-11 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 9 gol atan Alex De Souza ile 2017-18 sezonunda 7 gol atan Konyaspor’dan Jahovic takip ediyor.

Metin Karabaş