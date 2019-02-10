Diagne: Gomis'in rekorunu geçeceğim

Galatasaray'ın yeni transferi Diagne, Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2019, Pazar 21:17
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Diagne: Gomis'in rekorunu geçeceğim

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni transferi Diagne önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte golcü futbolcunun açıklamaları:

"Takım olarak çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyum. İnşallah Gomis'in rekorunu geçeceğim."

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