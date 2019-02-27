Diagne gitti, Paşa golü unuttu!

Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta da puan alamayan Kasımpaşa, gol yollarındaki etkisizliğiyle dikkat çekiyor. İlk yarıda 37 gol atan Kasımpaşa, bu anlamda zirvede yer alırken, ikinci yarıda sadece 2 gol bulabildi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan ve attığı 37 golle, bu anlamda ligin en çok skor üreten takımı olan Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında adeta dibi gördü. İlk yarıda Kasımpaşa adına tam 20 gol atan ve krallık yarışında zirveye kurulan Diagne’nin Galatasaray’a transfer olmasının ardından gol yollarında sıkıntı çeken Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında çıktığı 6 karşılaşmada puan alamadı. Rakipleriyle oynadığı 6 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan Mustafa Denizli’nin ekibi, 2. sıradan 11. sıraya gerileyerek tam 9 sıra birden düştü. Küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda çıktığı 6 karşılaşmada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri ise yalnızca 2 gol atabildi.

Rüzgar tersine döndü

Ligin ilk yarısındaki 6 maçlık periyodu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle kapatan Kasımpaşa, bu maçlarda rakip filelere 12 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Bu 12 golün 8’si, devre arasında Galatasaray’a transfer olan Diagne’den gelirken, Kasımpaşa’nın ilk yarıda attığı 37 golün 20’sini Diagne kaydetmişti. Senegalli futbolcunun ayrılmasının ardından hücumda çok etkisiz kalan Kasımpaşa, rakip filelere yalnızca 2 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.

İHA