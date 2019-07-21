Galatasaray’da hareketli saatler... Afrika Kupası Finali’nde Cezayir’e karşı tek golle mağlup olan Senegal’in formasını ikinci yarıda giyen Mbaye Diagne, yakın markaj altında. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’ın yöneticileri, yıldız futbolcuyu takip etmek için tribündeydi. Tarafların maçtan sonra bir araya geldikleri ve transfer görüşmesi yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca Galatasaray’a Diagne için 13 milyon Euro’luk bonservis teklifi geldiği, Cim Bom’un 15 milyon Euro talep ettiği ve 14 milyon Euro’luk bir bedel üzerinde anlaşma sağlanmasının beklendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, mutabakatın tamamlanmasını artık dört gözle bekliyor.

İş detaylara kalabilir

Arap kulübüyle Diagne konusunda el sıkışıldığı anda, Galatasaray’ın yetkilileri, Monaco’ya giderek Falcao pazarlığına başlayacak. Kolombiyalı golcüyle daha önce prensip anlaşmasına varan, bir taraftan da oyuncunun yıllık ücretini karşılamak için sponsor arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, işi tamamen son detaylara bırakmaya hazırlanıyor.

Yarısını sponsor ödeyecek

Cim Bom’un planı, Falcao’yu maksimum 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmek. Golcü futbolcunun 8.5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Monaco’nun, bu teklife sıcak yaklaşması bekleniyor. Galatasaray’dan 7 milyon Euro talep eden Falcao’nun ücretinin yarısının da sponsor tarafından karşılanması hedefleniyor.

Inter de devreye girdi

Bu transfer girişiminde Galatasaray’ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü tam Aslan’ın rakiplerinden Porto saf dışı kalmak üzereyken, bu kez de ınter devreye girdi. İtalyan kulübü, Falcao’nun transferi için menacerler vasıtasıyla görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar, vakit kaybetmemek için Diagne’nin bir an önce satılmasını ve transferdeki tüm engellerin ortadan kalkmasını bekliyor.