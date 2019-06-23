Diagne gidiyor, Chicharito geliyor

Bu transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile başlayan ve performansı hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'yi satarak artıya geçmeyi planlayan Galatasaray, hedefine ulaştı. Ocak ayında geldiği sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan Senegalli golcü için Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ile anlaşma sağlandı. Futbolcu, yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren ünlü menajer William D'Avila'nın aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan Suudi temsilcisi, ilk olarak 13 milyon Euro'luk teklif sunmuştu. Ancak yapılan uzun pazarlıklar sonrasında rakamın 15 milyon Euro'ya kadar yükseltildiği ve tarafların sonunda transfer için el sıkıştığı kaydedildi.

CHİCHARİTO'DAN YANIT BEKLENİYOR

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Kupası'nın hemen ardından Diagne'nin satışı açıklanacak. Oradan gelecek parayla da yeni transferler için beklenen kaynak sağlanacak. Diagne'nin yerine Chicharito lakaplı Javier Hernandez'i almak isteyen Galatasaray, bir yandan da bunun için çalışıyor. Meksikalı forvete 2+1 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklif eden Cimbom, gelecek yanıtı bekliyor. 31 yaşındaki oyuncunun kulübü West Ham da 5 milyon Euro bonservis istiyor.

(Sabah)